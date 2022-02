So schmeckt's an Fastnacht im Südwesten

Berliner - so heißt diese runde Versuchung in fast ganz Rheinland-Pfalz, in Köln und auch im hohen Norden. In Rheinhessen und Hessen kennt man Kreppel. In Bayern isst man Krapfen, im Schwäbischen Fastnachtsküchle und Puffel heißt das Gebäck in Aachen. Bleibt noch Berlin. Da heißen Berliner Pfannkuchen. Ganz klar: Das Fettgebäck hat Tradition und gehört unbedingt zur Fastnacht dazu.

Sendung am Fr. , 25.2.2022 18:45 Uhr, Landesschau Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP