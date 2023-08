per Mail teilen

Direkt an der Uferpromenade von Zeltingen-Rachtig liegt das vegane Hotel Nicolay. Johannes Nicolay führt es gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in der 5. Generation. Die Umstellung auf rein pflanzliche Gerichte hat in dem Hotel vieles ins Wanken gebracht. Nachdem viele der Stammgäste wegblieben, läuft das Hotel mit seinen drei veganen Restaurants und dem Wellnessbereich inzwischen sehr gut.