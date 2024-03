Wie aus zwei Ziegen fast 100 wurden

Mit zwei Ziegen fingen Carolin und Alexander Dietz an, heute hat ihre Ziegenhütte in Winterlingen im Zollernalbkreis knapp 100 Tiere. Auch im Winter liefern sie Milch für den Hofladen, doch eine Sache ist bei so vielen Tieren inzwischen richtig aufwändig geworden: Ausmisten.

Martin Rauscher geht währenddessen in Hohenstein auf seinem Heidäckerhof einen außergewöhnlichen Weg. Er stellt auf der Schwäbischen Alb Büffelmozzarella wie in Italien her, den "Albzarella". Eigentlich sind die Tiere das ganze Jahr über auf der Weide, nur zum Fressen kommen sie im Winter in den Stall. Meistens, manchmal haben sie aber auch ihren eigenen Kopf…