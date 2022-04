Die Talstraße in Eppenbrunn

Ein Film von Bernd Schwab



Eppenbrunn liegt in der Südwestpfalz, etwa 15 Kilometer südlich von Pirmasens, ganz nah an der Grenze zu Frankreich. Rund 1300 Menschen sind in der Gemeinde zu Hause.

Ortsprägend ist die katholische Kirche Sankt Pirminius aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Eppenbrunn ist Ausgangspunkt für viele Wanderwege. Einer davon führt zum Altschlossfelsen, einem Natur- und Kulturdenkmal, das sich auf einer Länge von 1,5 Kilometern erstreckt. Ein spektakulärer Wanderweg, der Altschlosspfad, beginnt in der Talstraße von Eppenbrunn. Ihren Namen hat sie einem breiten Tal zu verdanken, in dem sich ein Freizeitpark findet. Im Jahr 2021 wurde dort eine in die Jahre gekommene Minigolfanlage zu einer Adventure-Golfanlage umgebaut. Dabei wurden die Vereine des Dorfes mit ins Boot genommen, die auf den „abenteuerlichen“ Bahnen ganz eigene, vereinsspezifische Visitenkarten hinterlassen haben.

Die Talstraße selbst hat auch einiges zu bieten. Im Dorfgemeinschaftshaus, das lange leer gestanden hat, wird demnächst ein nicht alltägliches Café eröffnet. Natürlich gibt es dort auch Kaffee und Kuchen – in einem Ambiente von anno dazumal. Gleichwohl finden sich dort Vitrinen und Schmuckstücke, die man erwerben kann. Der Clou ist allerdings, dass im ehemaligen Festsaal der Gemeinde eine (allerdings nicht funktionsfähige) Guillotine steht. Sie erinnert an die Zeit um 1800, als Eppenbrunn und einige Nachbardörfer zu Lothringen gehörten und zum Tode verurteilte Verbrecher mit dem sogenannten Hackmesser hingerichtet wurden.

In Zeiten von Instagram wollen die Besitzer so auch junge Leute ins Café locken. Andere Influencer-Szenerien sind übrigens schon in Planung. Ungewöhnlich ist auch, dass es in der Straße seit kurzem eine Gemeindearbeiterin gibt. Mit Mitte 40 entschloss sich die gelernte KFZ-Mechanikerin, ihrem Bürojob zu entfliehen, um endlich wieder etwas Handfestes zu machen – und das in einer Männerdomäne. Hecken schneiden, Spielgeräte reparieren, Rasenflächen pflegen – sie steht ihre Frau – in Vollzeit – 5 Tage die Woche.

Davon profitieren auch die Bunny Hoppers. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine Disziplin, bei der Kaninchen über Hindernisse springen – ganz ohne Zwang – springen liegt den Bunnys schließlich im Blut. Die Bunny Hoppers sind eine Sparte des Kaninchenzuchtvereins. Weil die Mitgliederzahl immer mehr zurückging, entschloss man sich, Kinder und Jugendliche damit anzulocken. Das ist gelungen.