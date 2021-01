per Mail teilen

Ein Film von Sabine Schäfer



Schönborn liegt im Donnersbergkreis im Nordpfälzer Bergland. 138 Menschen leben in der pfälzischen Gemeinde. Der Name Schönborn kommt angeblich von einer einst guten Quelle einem "schönen Born".

In dem schönen Ort ist tierisch was los. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier leben mindestens genauso viele Tiere wie Menschen. Ob Pferde, Rinder, Hunde, Katzen oder Meerschweinchen – alle haben ihre Heimat in Schönborn gefunden.

Die meisten von ihnen leben mit ihren Besitzern in der Ortsstraße. Hier legen die Menschen Wert auf die Pflege und die Erhaltung ortstypischer und historischer Substanzen. Wer Ruhe und Natur sucht, ist hier genau richtig.