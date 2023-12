per Mail teilen

Ein Film von Fatma Aykut

Zum dritten Mal in Folge verbringen die Menschen in Rech das Weihnachtsfest inmitten von Baustellen. Einige sogar in provisorischen Unterkünften wie Ferienwohnungen.

Noch im Frühjahr ging Menno van den Brekel davon aus, dieses Weihnachten mit der Familie in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Daraus wird leider nichts. SWR Bild in Detailansicht öffnen Für Winzer Christoph Sebastian wird es langsam eng. Das dritte Jahr in Folge produziert und verkauft er seine Weine unter schwierigsten Umständen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Winzer Oliver Schell hat mit dem Jahrgang 2021, entstanden in den Wirren der Nach-Flut-Zeit, schon mehrere Preise gewonnen, unter anderen den renommierten deutschen Rotweinpreis. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Es gibt aber auch Veränderungen, eine besonders krasse: Die Nepomukbrücke ist Geschichte. Im Sommer wurde sie abgerissen, nach langem Hin und Her.