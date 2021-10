Die Röttgenstraße in Kircheib

Ein Film von Gudrun Fünter



Kircheib ist das Tor zum Westerwald und liegt als westlichste Gemeinde des Kreises Altenkirchen an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Den Hauptort kennen Tausende vom Durchfahren, er liegt an der vielbefahrenen B 8. Rund 520 Kircheiber wohnen im Hauptort, entweder im Umkreis der romanischen Kirche mit ihrem markanten Wehrturm, oder in den Ortsteilen Bleckhausen, Eckenbach, Grünewald, Reisbitzen und Tente oder Neuenhof.

Hauptattraktion der Straße ist das Elvis-Museum von Jonny Winters und seiner Frau Irma Stanton. Seit 40 Jahren steht Jonny Winters als Elvis-Entertainer auf der Bühne. Er und seine Frau sind glühende Elvis-Fans und haben an die 5000 Ausstellungsstücke zu Ehren des King of Rock 'n' Roll zusammengetragen. Sie betreiben das heute einzige Elvis-Museum in Deutschland. Das Elvis-Museum von Jonny Winters und seiner Frau Irma Stanton ist das bunteste Haus in der Straße. SWR Bild in Detailansicht öffnen Persönliche Lebensgeschichten verbinden die Menschen in der Röttgenstraße. Fürsorge, Toleranz und Rock 'n' Roll sind prägend für ihr gutes Miteinander. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Besiedlung von Kircheib hat vermutlich in einer Burg, umgeben von einem Wassergraben begonnen. Die Anlage der "Motte Broichhausen" aus dem 13. Jahrhundert ist noch heute gut zu erkennen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der Westernreitstall existiert zwar nicht mehr, aber die frühere Besitzerin des Hofes wohnt noch in der Straße und hat drei ihrer Pferde behalten. SWR Bild in Detailansicht öffnen Eine andere Anwohnerin der Straße hat durch eine Fernsehshow ihren heutigen Lebensgefährten kennengelernt. Sein Bewerbungsvideo für die Show drehten die Nachbarn. Kartenansicht von Kircheib SWR