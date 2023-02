Die Hauptstraße in Horschbach

Ein Film von Jennifer Lindemann



Horschbach liegt umgeben von vielen Wander- und Radwegen in der Westpfalz. Eine der Touren geht auf den 540 Meter hohen Herrmannsberg. Von ihm hat man einen schönen Blick auf Horschbach mit seinen rund 230 Einwohnern.

In der Hauptstraße gibt es die Landbäckerei Klahr. Die ganze Nacht über wird in der Backstube gearbeitet, so dass es morgens ab 7 Uhr frische Brötchen und Brote in Horschbach gibt.

Die Bäckerei ist außerdem Treffpunkt und dient dem Austausch von Neuigkeiten. Zum Beispiel hat dort eine Aromapflegerin und Yogalehrerin ihre Flyer ausgelegt, als sie neu nach Horschbach gezogen ist und ihre Kurse publik machen wollte.

Am früheren Abend wird in der Küche des "Alten Keilers" gewirbelt. Das Restaurant mit der gehobenen Küche ist in einer Seitenstraße etwa 200 Meter von der Hauptstraße entfernt.

Neben dem Restaurantbetrieb bieten sie auch noch Catering an und verpflegen wochentags die Schulen im Umkreis mit Essen.