Ein Film von Elmar Babst



Helfant ist ein Ortsteil von Palzem ganz im Westen unseres Bundeslandes. So ganz will oder kann man sich dort nicht entscheiden, ob man noch zur Region Mosel oder doch schon zum Saargau gehört.

Den rund 200 Einwohnern von Helfant ist das auch ziemlich egal, haben doch fast ein Drittel der Bewohner der Brückenstraße, einen ausländischen Pass. Luxemburger, Franzosen, Portugiesen und Letten haben sich hier in den vergangenen Jahren eine neue Heimat gesucht.

Das tut dem Aussehen der Brückenstraße gut. Die alten Bauernhäuser rund um die imposante Kirche wurden aufwendig restauriert. Der Weg nach Luxemburg ist nicht weit, ein paar Kilometer bis zur Mosel und dann über die Brücke. Kein Wunder, dass viele den umgekehrten Weg gehen – und ein bisschen luxemburgisch-französische Kultur mit nach Helfant bringen.

Das äußert sich im Kleinen aber auch im Großen. So hat ein Luxemburger seine komplette Sammlung an Solex-Fahrrädern, die als besonderes Merkmal alle mit Hilfsmotoren ausgestattet sind, in Helfant stationiert. Nach unbestätigter Aussage ist es die größte Sammlung auf der ganzen Welt.