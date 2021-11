per Mail teilen

Ein Film von Margit Kehry



Der Dreiweiherhof gehört zu Hallgarten mit seinen insgesamt rund 740 Einwohnern. Der Ortsteil liegt im Nordpfälzer Bergland zwischen Bad Kreuznach und Bad Sobernheim.

Der Dreiweiherhof war schon immer ein Ort, an dem sich unterschiedliche Welten begegnet sind. Die Römer machten hier Station. Es lag im Grenzgebiet zwischen unterschiedlichen Fürstentümern. Napoleons Truppen zogen hier durch, und der Schinnerhannes fand hier eines seiner Verstecke.

Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer ist hier spürbar. Das liegt an den Araberpferden, die eine junge Frau züchtet. An diese Rasse hat sie schon als Kind ihr Herz verloren. Pferde, die ursprünglich aus der Wüste kommen, zäh sind, freundlich und temperamentvoll.

Nicht nur Pferde können begeistern. Auch Fische können zur Leidenschaft werden. Wenn sie so außergewöhnlich und schön sind wie die japanischen Kois. Im Dreiweiherhof ziehen sie ihre Kreise in einem Teich, der mitten in einem stilechten japanischen Garten liegt.