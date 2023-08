Die Kirchstraße in Neupotz

Ein Film von Thomas Keck



Mitten im alten Dorfkern von Neupotz liegt die Kirchstraße.

Auf den ersten Blick ist die Kirchstraße eine adrette, ruhige Wohnstraße direkt an der katholischen Kirche. Aber auf den zweiten Blick fallen zwei allmählich verfallende Häuser auf: Die denkmalgeschützte alte Schmiede droht einzustürzen, bei einem Anwesen aus dem 19. Jahrhundert fehlt schon das halbe Dach. Niemand kümmert sich darum. Die Bäckerei am Anfang der Straße wirkt leer und verlassen. Was ist hier los? Wir haben uns in der Straße umgeschaut.