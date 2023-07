Ein Film von Lutz Nägele

Nister liegt bei Hachenburg im Westerwald im Tal des gleichnamigen Flüsschens Nister. Der Ort hat 1.050 Einwohner, viele sind als Pendler unterwegs.

Beim Gebühren kassieren für den Grünschnittcontainer ist auch Bürgermeister Thomas Giehl mit dabei. Es wird aber nicht nur gearbeitet, sondern auch gefeiert. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Rentnerband trifft sich einmal wöchentlich zum gemeinsamen Radeln. Sie nennt sich nach den rollenden Steinen im Bachbett, den „Baachwätz“. SWR Bild in Detailansicht öffnen Markus Müller hat gemeinsam mit seiner Oberstufenklasse die Geschichte eines NS-Opfers aus Nister dokumentiert. Bei der Dorflinde soll bald eine Gedenktafel angebracht werden. SWR Bild in Detailansicht öffnen

In früheren Zeiten gab es auch in Nister jede Menge Arbeitsplätze - in dem bereits 1570 gegründeten Hammerwerk, einem metallverarbeitenden Betrieb, an den heute noch der Name der Hammerstraße erinnert.