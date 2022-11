per Mail teilen

Ein Film von Nikolaus Zakarias



Kobscheid liegt in der Eifel, nur wenige Kilometer von der belgischen Grenze entfernt und ist ein Ortsteil der Gemeinde Roth bei Prüm.

Knapp 70 Menschen leben in Kobscheid, Alteingesessene und neu Zugezogene wie Familie Hilgers. Sie sind wegen der Ruhe, der Natur und einem freien Bauplatz nach Kobscheid gezogen und lieben das Landleben und die Gemeinschaft.

Sabine und Michael Hilgers genießen die Ruhe und den schönen Ausblick, den sie von ihrem Grundstück auf die Schneifel haben. Daniel Barton verwirklicht hier in Kobscheid, gemeinsam mit seiner Frau, seinen Lebenstraum vom eigenen Pferdehof. Manfred Johanns wohnt schon immer in Kobscheid. Jede Woche schaut er nach dem Rechten in der Kapelle St. Franz Xaver.

Manfred Johanns dagegen ist gebürtiger Kobscheider. Der 71-Jährige kümmert sich seit Jahren um die kleine Kapelle im Ort und hat sein ganzes Leben hier in seinem Heimatdorf verbracht.

Er hat die ganzen Veränderungen in Kobscheid mitbekommen. Die Alten sterben langsam aus, neue Menschen ziehen hierher. So wie auch Daniel Barton und Katja Gondorf. Das Paar hat vor Jahren einen Hof in Kobscheid gekauft und seinen Traum vom eigenen Reiterhof verwirklicht.