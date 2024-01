Die Schnellbachstraße in Lütz

Ein Film von Tina Bonin



Lütz liegt unweit von Cochem in einem malerischen Seitental der Mosel. Das Dorf mit seinen 350 Einwohnern schmiegt sich geradezu zwischen die Bergrücken.

Heute wirkt das Dorf eher beschaulich. Doch das war nicht immer so. Bis in die 1960er Jahre wurde hier Schieferabbau betrieben. Spuren aus dieser Zeit findet man auch in den alten Arbeiterhäusern in der Schnellbachstraße. Danach war Lütz ein beliebter Luftkurort. An diese Zeit hat Josef Wickert noch gute Erinnerungen. Er arbeitete damals als Masseur und begleitete die Kurgäste zu Wanderungen ins malerische Lützbachtal.

Auch für die gebürtige Lützerin, Renate Ketelaer, könnte es keinen schöneren Ort auf der Welt geben als ihr Lütz. In Kriegszeiten im Lützer Rathaus geboren hat sie eine ganz enge Bindung an ihre Heimat, so dass selbst ihr Mann - ein Kurgast - sie nicht zu einem Umzug bewegen konnte. Doch auch Neu-Lützer wie Christine Stein lieben das ruhige Leben in der Schnellbachstraße. Im Internet hat sich die junge Frau vor einigen Jahren in das "Maus-Haus" verliebt, das sie heute mit Mann und Tochter bewohnt.