Berliner Straße in Kusel

Ein Film von Christian Gallon

Wo noch bis in die 1960er Jahre Äcker und Felder waren, entstand am Ortsrand von Kusel die Berliner Straße. Viergeschossige Mietswohnungen neben Einfamilienhäusern. Schon immer lebten hier Deutsche und Menschen anderer Nationen zusammen: früher viele Amerikaner, inzwischen Migranten aus aller Welt. Wie zum Beispiel die Familie Amadusch. Das Ehepaar floh vor wenigen Monaten mit seinen drei Kindern aus dem umkämpften Syrien. Dort waren sie ihres Lebens nicht mehr sicher. Hier in der Berliner Straße fühlen sie sich wohl und sind ihrem Umfeld sehr dankbar. Vater Ahmad arbeitet inzwischen beim örtlichen Bauhof und Mutter Rolat kümmert sich um den jüngsten Sohn. Die beiden älteren Kinder gehen in die Schule, können sogar schon etwas Deutsch und treffen sich täglich mit Gleichaltrigen in der „Kontaktstelle“.

Das ist eine soziale Einrichtung der Stadt Kusel, die seit 1983 existiert. Da in den vergangenen Jahren immer mehr Migranten und Sozialhilfeempfänger hierher in die Berliner Straße zogen ist die „Kontaktstelle“ eine ganz wichtige Anlaufstelle – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Bastian Drum, einer von zwei Sozialarbeitern, arbeitet hier seit drei Jahren. Täglich kommen rund 20 Kinder in die Einrichtung – um Hausaufgaben zu machen, zu spielen, sich mit anderen zu treffen. Auch den Eltern helfen die beiden Sozialarbeiter – zum Beispiel bei Behördengängen. Mehrmals im Jahr macht die „Kontaktstelle“ mit den Kindern Ausflüge in die Region. Eine, die hier geboren und aufgewachsen ist, lebt auch heute noch hier: Alexandra Weyandt, heute alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Die Hartz-IV-Empfängerin betreut derzeit auch noch ihre Mutter. Doch auf „ihre“ Straße und die kollegiale Nachbarschaft lässt sie nichts kommen. Genauso wenig auf Miro Klose. Denn der kickte hier mit ihr in den 1980ern auf dem Bolzplatz am Ende der Berliner Straße.

Zwar ist Miro längst ein Star und hat wenig Zeit. Aber ab und zu kommt er immer mal wieder hierher in die Region, wo er einst einige Jahre lebte und heute noch seine Eltern wohnen. Vielleicht ja auch mal wieder in die Berliner Straße – denn dort gehören sie einfach zusammen: die Menschen aus den verschiedensten Kulturen.