Ringelsbergstraße in Leimen

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Leimen ist ein Dorf mit knapp 1.000 Einwohnern im Landkreis Südwestpfalz. Der Ort liegt mitten im Pfälzer Wald. Die Ringelsbergstraße ist eher unauffällig – mit einem in die Jahre gekommenen Neubaugebiet aus den 1950ern. Doch für Kinder ist sie der reinste Abenteuerspielplatz. Das hängt vor allem mit den Alpakas zusammen, die am Ende der Straße gezüchtet werden: Friedliche Tiere aus den Anden mit frecher Frisur. Besuch von Kindern haben sie gern. Und die wiederum genießen einen Ausflug zu den Exoten – auch deshalb, weil sich hinterher ein Bewohner der Ringelsbergstraße zum Clown verwandelt und die Kleinen mit Luftballons beschenkt.

Die Züchter der Alpakas betreiben in der Ringelsbergstraße noch einen Tante-Emma-Laden. Gleich daneben ist der Treffpunkt für die wöchentlichen Hundeparties. Ein Tisch wird an der Straße aufgestellt und fertig: Sämtliche Hundebesitzer finden sich hier ein, um Mitgebrachtes zu verzehren und zu plaudern. Genau gegenüber verbirgt eine kleine Hütte die Sammlung eines Ringelbergers. Der Mann hat 33 Jahre in einer Brauerei gearbeitet und weitere 15 Jahre tausende von Artikeln rund ums Bier gesammelt.

Und dann gibt es noch die Liebe der Ringelsberger Männer zu ihren Kettensägen. Zwei Stück soll es in jedem Haushalt geben. Das sind dann allein in der Ringelsbergstraße 170 Motorsägen, mit denen Holz verarbeitet wird. Mit ein Grund, warum ein Mann aus Südtirol vor Jahrzehnten herkam und in der Ringelsbergstraße hängen geblieben ist.