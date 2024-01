Hauptstraße in Salz

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel

Steil ist sie, die Hauptstraße von Salz im Westerwald: Von ihrem unteren bis zu ihrem oberen Ende steigt sie fast siebzig Meter an. Ihre Mitte markieren der Dorfplatz und die katholische St.- Adelphus- Kirche, ein romanischer Bau, dessen Ursprünge auf das zwölfte Jahrhundert zurückgehen.

Die Kirche diente in früheren Zeiten auch als Bestattungsort, in ihren Gewölben fand man eine ganze Anzahl an Gräber. Auch Johann Heinrich Keverich, einst Oberhofkoch des Kurfürsten von Trier, liegt hier begraben. Keverich war Großvater des Musikgenies Ludwig van Beethoven.

Die Gegenwart der Hauptstraße ist auch bemerkenswert: In letzter Zeit haben sich einige junge Leute hier angesiedelt. Sie haben alte, leer stehende Häuser renoviert, als Alternative zum Neubau am Ortsrand. Die Hauptstraße profitiert davon, es gibt weniger Verfall als in anderen Orten, unter den sanierten Häusern sind wahre Schmuckstücke.



Schmuckstücke der Fahrzeugtechnik sammelt Richard Fasel. Er hat sich auf Traktoren der Firma Lanz spezialisiert. Prunkstück seiner Sammlung ist ein Eil-Bulldog, ein Luxus- Trecker, den er nur bei schönem Wetter aus der Garage holt…