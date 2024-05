Leininger Straße in Bobenheim am Berg

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Bobenheim am Berg ist ein vorderpfälzisches Weindorf mit 850 Einwohnern im Landkreis Bad Dürkheim. Der Ort ist bekannt wegen seiner Musiker. Mehr als 50 Kinder und Jugendliche spielen in verschiedenen Orchestern und haben schon zahlreiche Wettbewerbe gewonnen. Einer der besten jungen Posaunisten bundesweit lebt in der Leininger Straße.

Die gehört mit ihren malerischen alten Weingütern, einer Marienkapelle und der früheren Schule zu den schönsten Straßen im Ort. Hier steht auch die ehemalige Schmiede. Sie ist heute Atelier und Ausstellungsraum eines Lehrerehepaares. Schräg gegenüber backen die Anwohner gemeinsam Kuchen. Wer Lust auf Süßes hat, kann auch die Chocolaterie in der Leininger Straße besuchen. Hier gibt es Schokoladenfiguren in allen erdenklichen Formen und Geschmacksrichtungen – alles selbst produziert in der kleinen Schokoladenfabrik.

Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Die idyllische Leininger Straße liegt nämlich am Waldrand. Und von dort schleichen tierische Räuber in der Nacht heimlich den kleinen „Diebespfad“ entlang bis zum Hühnergehege an der Leininger Straße. Doch das Gehege ist mittlerweile eine Art „Hochsicherheitstrakt“ geworden und für Diebe auf 4 Pfoten nicht mehr einnehmbar.