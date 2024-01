Am Bürgergraben in Landau

"Am Bürgergraben" ist ein kleines Sträßchen in Landau, über das in den letzten Jahren immer wieder in der Lokalpresse berichtet wurde. Es soll nämlich ein neues Gesicht bekommen, Häuser abgerissen, Grundstücke verkauft, das Areal umgestaltet werden. Allerdings geschieht dies alles gegen den Willen der Menschen, die dort leben. Auch gegen den Willen derer, die dort bleiben dürfen und in den vor 20 Jahren renovierten, sogenannten Schwedenhäusern leben.

Nach Darstellung der Bewohner im Bürgergraben nimmt die Stadt Landau in Kauf, dass eine in 50 Jahren gewachsene Gemeinschaft zerstört wird. Die Renovierung würde sich nicht lohnen, für sozialen Wohnungsbau hätte die Stadt kein Geld, heißt es. Für die Landesgartenschau 2014 sind aber Mittel vorhanden. In den Augen der Bewohner wirft sie ihre Schatten voraus. Der Film erzählt von den Menschen im Bürgergraben, von ihren Ängsten und Nöten, aber auch von ihren Freuden und einem Gemeinschaftsgefühl, das in der Stadt seinesgleichen sucht. Ein Vorzeigebeispiel, was die gelungene Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen anbelangt.

Die Stadt Landau ist die drittgrößte Stadt in der Pfalz und gehört zum Landkreis Südliche Weinstraße. Landau hat 43 000 Einwohner und gibt sich "bürgernah, lebenswert und erfolgreich". Eine boomende Stadt. Überall wird renoviert und aufgemöbelt. Die Stadt bereitet sich auf die Landesgartenschau 2014 vor. Sie möchte glänzen, etwas darstellen, und sich von ihrer besten Seite präsentieren. Nur "Am Bürgergraben" scheint etwas schief zu laufen.