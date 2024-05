Fürst-Dominik-Straße in Sien

Ein Film von Elmar Babst

Sien liegt nicht weit von der Nahe entfernt an der Bundesstraße 270 Richtung Lauterecken. Fürst Dominik ließ hier 1765 die Barockkirche mit Zwiebelturm erbauen. Er errichtete wenig später auch das Jagdschloss gleich nebenan mitten im Ort. Seit die katholische Kirche vor 120 Jahren im neugotischen Stil den Ortskern noch attraktiver macht, ist die alte Barockkirche den Protestanten vorbehalten.

Mitten durch den Ort führt die Fürst-Dominik-Straße, an den Kirchen und dem Schloss vorbei bis hin zu einem Betrieb, der trotz anhaltender wirtschaftlicher Krise wächst und wächst: 80 Beschäftigte stellen in der Firma Müller Präzisionswerkzeuge her.

Für Durchreisende am bekanntesten dürfte aber die Tankstelle an der Einmündung zur Bundesstraße sein: schon vor mehr als 60 Jahren floss erstmals Benzin in die Tanks der Kunden. Und heute wie damals steht Sigurd Schmidt freundlich lächelnd hinter dem Tresen, auch wenn er die Geschäfte offiziell längst an seine Tochter abgegeben hat.