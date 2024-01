Die Mainzer Straße in Ludwigshöhe

Ein Film von Sabine Schäfer

Das ehemals am Rhein gelegene Weindorf Rudelsheim wurde aufgrund zahlreicher Hochwasser-Zerstörungen in höheren Lagen als Ludwigshöhe neu errichtet. Doch einen kleinen Schatz aus vergangenen "Rudelsheimer Zeiten" hat Siegmund Krämer gerettet. Der heute 72-jährige Winzer beherbergt den Original-Altar der Kirche aus Rudelsheim. Sein Haus war das erste im neuerrichteten Weindorf Ludwigshöhe.

Erreichbar ist Ludwigshöhe über die Bundesstraße B9 – früher führte die direkt durch Ludwigshöhe. Tausende LKW und PKW rauschten täglich an den Häusern vorbei. Durch die Umleitung der B9 ist es in Ludwigshöhe ruhiger geworden. Doch geblieben ist der "Charme" der ehemaligen Bundesstraße 9 – der heutigen Mainzer Straße. Sie ist keine Dorfstraße im üblichen Sinn. An der Mainzer Straße trifft man auch Künstler Detlef Rohrbach mit seiner Familie. Er zog aus der Großstadt Berlin in das kleine beschauliche Ludwigshöhe. Hier hat er eine neue Heimat gefunden, nicht zuletzt dank der Freundschaft zu seinen neuen Nachbarn Lotte Pfeffer-Müller und Hans Müller. Die Winzerfamilie betreibt einen traditionsreichen Ökoweinbetrieb und ist über die Landesgrenze hinaus bekannt.

An der ehemaligen B9 – der heutigen Mainzer Straße - begann einst sogar ein kleines Leben. Heute ist Clemens Lamberth nur noch zu Besuch in seinem Elternhaus in der Mainzer Straße, in dem er geboren wurde. Eines haben alle Menschen, die an der Mainzer Straße leben, gemeinsam: Sie genießen den ruhigeren Straßenverkehr vor ihrer Haustür.