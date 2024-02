Die Hauptstraße in Neustadt/Westerwald

per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter

Blick auf den Ort Neustadt-Westerwald

Neustadt, Newtown oder Villeneuve, "Neustädte" gibt es weltweit etwa 600. 37 davon gehören dem Städtebund "Neustadt in Europa“ an.

Und quer durch eines dieser Neustädte verläuft die Hauptstraße von Neustadt im Westerwald: Eine Wohnstraße mit einigen schönen Häusern, Handwerksbetrieben und einem Gemeindehaus, in dem Ortsbürgermeister Hansfred Gros Neustadt-Pässe abstempelt. Wer nachweislich 10 Neustadts bereist hat, wird Neustadt-Botschafter, so wie der Bürgermeister selbst.

Blick auf die Hauptstraße

Viele Neustädter besuchen sich untereinander, Feuerwehren aus verschiedensten Ecken von Europa waren schon unterwegs auf der Hauptstraße von Neustadt/Westerwald. Anders herum hat die örtliche Feuerwehr die Hauptstraße schon oft hinter sich gelassen, um andere Neustädte in Europa zu besuchen. Schließlich hat jedes Neustadt anderes zu bieten.

Rund um Neustadt im Westerwald ist vor allem das "Feriengebiet Hoher Westerwald" in den letzten Jahren immer attraktiver geworden. Die Verbandsgemeinde hat neue Radwege ausgewiesen, verleiht E-Bikes, und so verlieren die Bergaufstrecken der legendären Westerwaldhöhen auch für Durchschnittsradfahrer ihren Schrecken. Die Neustädter Hauptstraße muss niemand mehr hochschieben. In der Gemeinde sind aber auch Sportfahrer aktiv: Die Grenzgänger trainieren vor Ort, fahren einmal im Jahr große Touren entlang Deutschlands Grenzen und sind auf ihre Weise "Neustadt-Botschafter".

"Airscan Europe" ist ein Unternehmen, dass der Neustädter Thomas Reusch gegründet hat. Der Ingenieur aus dem Westerwald erstellt mit einer speziell ausgerüsteten Drohne Wärmebilder von Photovoltaik-Anlagen aus der Luft, um Defekte zuverlässig und frühzeitig zu erkennen. Sein "PV-Kopter" erlaubt Thomas Reusch aussagekräftige Wärmebilder zu drehen, die er mit viel Sachverstand interpretiert. Und nur zum Spaß liefert seine Drohne auch interessante Luftaufnahmen der Hauptstraße in Neustadt im Westerwald.