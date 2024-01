Friedhofstraße in Langsur

Ein Film von Uwe Reiter

Langsur liegt mitten im Flussbogen der Sauer direkt an der Grenze zu Luxemburg. Es ist das größte Weindorf in der Verbandsgemeinde Trier-Land und sozusagen die Heimat des Elblings. Die Friedhofstraße verläuft quer zur Route d'Echternach, die an der Sauer entlang führt.

Eine kleine, unscheinbare Straße in der Nähe des Friedhofs mit den üblichen Einfamilienhäusern und Vorgärten, wie man sie überall in Deutschland sehen kann. Äußerlich nichts Besonderes.

Da liegt die Frage schon nahe, was es denn Besonderes geben kann, in einer Straße, deren Namen ständig an Tod und Trauer erinnert und nicht an den Charme und die Lebensfreude eines Weindorfes? Wie lebt es sich in so einer Straße?

Es sind die Menschen in der Friedhofstraße, die den Charme der Straße ausmachen: Da gibt es einen Sammler mit weit mehr als 2000 Biergläsern, darunter Raritäten, die Ihresgleichen suchen. Einen Fliesenleger, der seinen Garten, seine Hausfassade und zum Teil seine Innenräume recht originell mit Mosaiken dekoriert hat.

Eine Erzieherin mit einem Berner Sennen Hund als Therapiebegleithund und einen überregional bekannten Maler, der schon einige Preise gewonnen und einige bemerkenswerte Bilder von Langsur gemalt hat. Allesamt Individualisten, die gerne auf dem Land leben und die mit ihrer Originalität die Friedhofstraße prägen.