Die Dorfstraße in Braunshorn

Der Besucher kann ein paar Runden um den vorbildlich angelegten Kreisel kurven und die weite Hunsrücklandschaft in allen Himmelsrichtungen genießen.

Er könnte hier im 90-Grad-Winkel nach links abbiegen und käme zum Ortsteil Ebschied oder 90 Grad nach rechts zum Ortsteil Dudenroth. Und geradeaus geht's über eine schmucke kleine Allee in die Dorfstraße von Braunshorn, vorbei an einem akkurat umzäunten Pferdehof und gut gestutzten Gärten. Sitzecken, Bushäuschen, Dorfkirche und Häuschen, alles mit viel Liebe zum Detail gehegt und gepflegt.

Sogar eine alte "Dorfscheune" gibt es, die genauso aussieht wie sich der Besucher eine alte Hunsrücker Dorfscheune vorstellt. Allerdings ist sie kein Original, sondern ein einst wenig pittoreskes Bauernhaus, das die Bewohner so restauriert haben, wie sie sich eine nostalgische Hunsrücker Dorfscheune eben vorstellen. Jedenfalls feiern sie dort ganz unnostalgisch im hier und jetzt ihre Feste oder zelebrieren Public-Viewing bei der WM.

Nun soll die Dorfstraße sogar noch ordentlicher werden: Die Gehsteige werden neu gemacht, die Beleuchtung verbessert. Und eine brandneue Dorfchronik wird die Menschen der Dorfstraße (wie natürlich auch aller anderen Straßen) für die Nachwelt im Bild festhalten. Ein Fototermin ist geplant, an dem alle Straßenbewohner für ein Gemeinschaftsbild in ihrer Straße posieren sollen. So eine ambitionierte Chronik schweißt die Bewohner der drei Ortsteile sicher noch enger zusammen. Immerhin bilden Braunshorn, Ebschied und Dudenroth erst seit der Gemeindereform in der 1970er Jahren eine Einheit. Und es ist eines der seltenen Dörfer, im dem aus verzwickten historischen Gründen ein Ortsteil eine andere Telefonvorwahl hat als die Hauptgemeinde. Das ist nun mal so und das sorgt manchmal für Verwirrung. Aber jede Ordnung hat ihre Grenzen und die Bewohner haben auch nicht das Bedürfnis, diese kleine Kuriosität noch in Ordnung zu bringen.