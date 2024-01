Die Dorfstraße in Löf

Ein Film von Julia Korfmann

Die Gemeinde Löf, idyllisch gelegen an einem Gleithang an der Untermosel, wächst stetig und das schon seit über 1.120 Jahren. Von den Sorgen des demographischen Wandels ist in Löf nichts zu spüren und in ihrer Dorfstraße schon gar nicht. Denn die Dorfstraße ist ein Paradebeispiel einer Mehrgenerationenstraße. Alte Bausubstanz wird bewahrt und Leerstand ist ein Fremdwort.

Die Dorfstraße von Löf SWR SWR -

Die Dorfstraße liegt etwas versteckt in zweiter Reihe, parallel zur Mosel. Auf 300 Metern findet hier das Ortsleben statt. Kneipe, Volksbank, Handwerk sowie Ehrenamt und Zusammengehörigkeit prägen das Bild der Straße. Man trifft sich, tauscht sich aus und jeder kennt jeden – auch außerhalb der Dorfstraße. Denn der Moselort wächst, entgegen dem demographischen Wandel kontinuierlich – so ist die Dorfstraße mit ihren Anwohner immer die Konstante von Löf geblieben.

Weinkönigin Lorena Schunk SWR SWR -

So hat sich hat die Arbeitsgruppe 26/27 auf die Fahnen geschrieben, die Naturdenkmäler und christlichen Zeugnisse der Gemeinde für nachfolgende Generationen zu bewahren und zu pflegen. Und Weinkönigin Lorena Schunk repräsentiert zwei Jahre lang aus vollstem Herzen "ihr" Löf, während Schreiner Heinz Dany mit seiner kleinen Imkerei die Dorfstraße noch etwas goldener und süßer macht.