Die Marbacher Straße in Oggersheim

Ein Film von Thomas Keck

Sie war einst die bestbewachte Straße in ganz Deutschland. Nicht, weil die Menschen, die hier wohnen, zum begüterten und privilegierten Teil der Gesellschaft gehören. Nicht, weil es hier jemals schwere Einbrüche oder schlimme kriminelle Machenschaften gegeben hätte. Der Grund lässt sich in einer Silbe nennen: Kohl. Als er noch Kanzler der Bundesrepublik Deutschland war – und das war bekanntlich eine ziemlich lange Zeit -, gingen die Mächtigen der Welt in der Marbacher Straße in Ludwigshafen ein und aus. Dr. Helmut Kohl war, ist und wird wohl noch für lange Zeit der prominenteste Bewohner von Oggersheim sein.

Nach dem Ende seiner Kanzlerschaft 1998 stand die Straße nicht mehr im Fokus der Macht, doch 2001, nach dem Selbstmord von Hannelore Kohl, wurde die ganze Straße gesperrt, um dem Medienrummel Einhalt zu gebieten. Heute ist es ruhiger geworden in der Marbacher Straße. Der kalte Hauch der Weltgeschichte ist fast verweht. Wie tief hat sich die Kohl-Ära ins Gedächtnis der Straße eingeschrieben? Diese Frage können nur die Menschen, die dort leben, beantworten.