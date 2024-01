Die Hauptstraße in Landkern

Ein Film von Wolfgang Bartels

Landkern liegt in der Eifel zwischen Cochem und Kaisersesch. Das Dorf zählt knapp tausend Einwohner. Dank der schönen Landschaft und der guten Eifelluft hat sich Landkern das Prädikat als staatlich anerkannte Tourismusgemeinde verdient. Der Metzgerei-Imbiss von Reinhold Wiersch in der Hauptstraße ist der Frühstückstreff für alle, die rings um Landkern unterwegs sind – für Trucker und Vertreter, für Touristen und Pendler. Spezialität ist die kesselheiße Fleischwurst. Reinhold Wiersch gehört zu den ganz wenigen Metzgern, die noch selbst schlachten. Und deswegen weiß er auch, wo sein Fleisch herkommt: aus landwirtschaftlichen Betrieben der Umgebung, die er genau kennt.

Reinhard Berwanger und sein Pferdefuhrwerk. SWR SRW -

Eine kleine Stärkung hat auch Reinhard Berwanger nötig. Er hat Stroh für seine Pferde geholt – und die müssen es jetzt nach althergerbrachter Art heimschaffen: per Pferdefuhrwerk. Von Beruf ist Reinhard Berwanger Polizist, die Freizeit gehört seinen beiden Pferden. Und am liebsten fährt er mit seinem Gespann auf der Hauptstraße. Die Hauptstraße zieht sich durch das ganze Dorf. Die Häuser stehen aufgelockert. Die Menschen hier haben viel Platz.

Den braucht vor allem Rainer Kleinertz. Denn der hat ein ganz ausgefallenes Hobby. Der ehemalige Förster sammelt Bäume. Hundert verschiedene Arten in sechshundert Exemplaren aus aller Welt hat Rainer Kleinertz im Laufe der Jahre hinter seinem Haus in der Hauptstraße gepflanzt. Besonders stolz ist er auf die nordamerikanischen Mammutbäume. "Arboretum" – so wird eine Baumsammlung in der Wissenschaft genannt. Meist sind sie in Landschaftsparks oder Botanischen Gärten zu finden. Ein Arboretum in privater Hand – das ist schon etwas ganz Seltenes.

"Eifel-Dom" - so nennen die Landkerner in aller Bescheidenheit ihre Pfarrkirche St. Servatius, den mächtigen Blickfang an der Hauptstraße. Und die Kirche ist das Sorgenkind des ganzen Dorfes. Küsterin Mechthild Braunschädel ärgert sich immer wieder über die hässlichen Zuganker, die den Kirchenchor durchziehen. Sie sollen verhindern, dass die Kirche auseinanderfällt. Denn beim Bau um 1860 ist gepfuscht worden. So war der Turm Ende des 19. Jahrhunderts so schief, dass er abgerissen und komplett erneuert werden musste. Immer wieder mussten die Landkerner spenden, damit ihre Kirche erhalten bleibt. Aber trotzdem: Die Leute von Landkern lieben ihren "Eifel-Dom".