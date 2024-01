Die Ellerngasse in Lonsheim

Ein Film von Thomas Keck

Die Ellerngasse ist eine ruhige, aufgeräumte und übersichtliche Straße in Lonsheim, einem Winzerort mitten in Rheinhessen. Obwohl sie eine der älteren Gassen ist und sich durch den Ortskern schlängelt, wirkt sie mit ihrem sauberen, neuen Pflaster weder verwinkelt noch gar geheimnisvoll, sondern eher modern. Besonders lang ist sie nicht, aber dennoch lebt und arbeitet hier die Hälfte aller Winzer des Dorfes.

Auch der "Ellernhof", ein großzügiges Landhotel in der Ortsmitte, ist zur Hälfte ein Weinbaubetrieb. Mit dem Weinbau hat der Name "Ellern" aber eigentlich nichts zu tun. Überhaupt ist nicht ganz klar, wo der Name herkommt und was er bedeutet. Es gibt also doch ein Geheimnis in der Ellerngasse, und wer weiß, vielleicht ist das nicht einmal das einzige.