Die Hauptstraße in Lindenberg

Ein Film von Bernd Schwab

Lindenberg liegt in der Pfalz nur wenige Kilometer von Neustadt an der Weinstraße entfernt. 1100 Menschen sind in der Gemeinde am Rande des Pfälzerwaldes zu Hause. Früher spielte die nahegelegene Papierfabrik eine wichtige Rolle im Dorf. Seit sie geschlossen hat, ist Lindenberg ein klassisches Wohndorf. Stolz sind die Einwohner des Dorfes, dass sie eine Grundschule und einen Kindergarten ihr eigen nennen können. Die Hauptstraße ist die längste Straße von Lindenberg. Gut zwei Kilometer ist sie lang - eine zumindest dem Namen nach ganz gewöhnliche Straße.

Wir haben aber genau hier außergewöhnliche Geschichten aufgetan und ungewöhnliche Menschen getroffen. Da ist zum Beispiel ein Pfarrer, der Stofftiere und Indiensouvenirs sammelt, sowie engagierte Menschen, die in monatelanger Arbeit den wohl schönsten Spielplatz von Rheinland-Pfalz gebaut haben. Ungewöhnlich ist auch eine junge Frau, die mit ihren Schafen, Ziegen und Zwergzebus die Flächen um den Ort offenhält. Und da gibt es noch eine "buchhaltende Floristin", deren Geschäft seit 32 Jahren Institution im Dorf ist.