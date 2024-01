Die Hauptstraße in Luckenbach

per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter

Leben auf die Hauptstraße und Süße in einen grauen Novembersonntag bringen - darin sind die Frauen der Luckenbacher Gymnastikgruppe gut. Einmal im Monat bringen sie selbstgebackenen Kuchen in den alten Backes und machen ihn zum gemütlichen Dorfcafé. Das Café ist nicht der einzige Treffpunkt im Dorf. Wichtig ist den Luckenbachern auch die Tankstelle an der Hauptstraße mit langen Öffnungszeiten, Waschanlage, Brötchen- und Lottoverkauf. Das Gemeindehaus gegenüber ist Treffpunkt der Vereine. Dort wird Mitfühlen und Mitmenschlichkeit groß geschrieben: Ein Mitglied des Musikvereins hatte vor 14 Jahren einen schweren Motorradunfall, liegt seitdem im Wachkoma.

Aber der junge Mann ist nicht vergessen. Immer zum Geburtstag spielen die Musiker bei ihm zu Hause, spenden auch Einnahmen aus ihrem Weihnachtskonzert, über all die Jahre. Genauso haben auch die Frauen im Dorfcafé ein großes Herz, teilen alle Einnahmen aus dem Kuchenverkauf unter Menschen auf, denen es nicht so gut geht. Und dann sind da noch die rüstigen Senioren an der Luckenbacher Hauptstraße, über die viel geredet wird. Der älteste, ein ehemaliger Dorfbürgermeister, ist 102 Jahre alt und hat sein Auto vor der Haustür stehen. Das hat er sich selbst zum 90. Geburtstag geschenkt.