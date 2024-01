Die Maximinstraße in Longuich

Ein Film von Uwe Reiter



Longuich liegt an der Mosel in der Nähe von Trier: Ein malerisches, moselfränkisches Dorf im Landkreis Trier-Saarburg mit 1269 Einwohnern. Gleich zwei Wanderwege verlaufen hier, der Longuicher Moselsteig und die Römische Weinstraße. Der Ort wurde von den Römern besiedelt und hat viel Tradition, was sich auch im Namen spiegelt. Der Name Longuich kommt aus dem Galloromanischen von Longus Vicus, was so viel wie "langes Dorf" heißt.

Sendung am Sa. , 18.3.2017 18:05 Uhr, Hierzuland, SWR Fernsehen RP