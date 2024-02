per Mail teilen

Ein Film von Jens Doumen



Knapp 400 Menschen leben in Burg. In der Moselstraße spiegelt sich die überraschend große Vielfalt des kleinen Ortes wieder.

Hier findet man einen Winzer, der gerne in die Luft geht; eine Bank, in der jetzt alles außer Geld gedruckt wird; einen Fischer, der richtig unter Dampf steht und ein kleines Mekka für Autofans.

Nur eines sucht man in dem Dorf an der Mosel vergebens, eine Burg. Denn der Name stammt wahrscheinlich von einem römischen Kastell, das hier einst stand, aber schon längst verschwunden ist. Die Weinberge hier haben sich aber zum Glück seit vielen tausend Jahren erhalten.