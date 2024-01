Die Rosenstraße in Lind

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck



Im Landkreis Ahrweiler, ganz nah an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, liegt die Gemeinde Lind. Das Dorf Lind ist einer von drei Ortsteilen. Es liegt auf den Höhen des Ahrgebirges, dort, wo es schon schneit, wenn es im Tal noch regnet.

Weit über tausend Jahre alt ist das Dorf, in dem knapp 300 Menschen leben. Eine der jüngsten und modernsten Straßen des Ortes ist die Rosenstraße. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick über das Ahrtal. Natürlich gibt es auch Rosen in der Rosenstraße. Doch was diese relativ junge Wohnstraße wirklich ausmacht, ist die sensationelle Aussicht auf die Ahrhöhen: Der "Panoramaweg", einer von vier Naturerlebniswanderwegen rund um Lind, führt durch die Straße. Das Panorama lockt manchen Urlauber hierher: eine Pension bietet Übernachtungsmöglichkeiten mit Ausblick. Kein Wunder, dass die Betreiberin der Pension sich auch im örtlichen Wanderverein engagiert.

Auf eine ganz andere Art engagiert sich die evangelische Jugendhilfe Godesheim, die in der Straße ein Jugendheim betreibt und Kindern und Jugendlichen ein Zuhause bietet, die es, aus welchen Gründen auch immer, in ihrem Elternhaus nicht finden. Das Heim öffnet den jungen Menschen die Aussicht auf eine Zukunft, die sie ansonsten vielleicht gar nicht hätten.