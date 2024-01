Die Paulsstraße in Lieser

Ein Film von Sabine Schäfer



Die Moselgemeinde liegt im Landkreis Bernkastel-Wittlich und ist ein direkter Nachbarort von Bernkastel-Kues. Besonders stolz sind die Einwohner auf ihre historischen Gebäude.

Lieser zieht viele Touristen an und ist ein staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort. Mit 180 Hektar Rebfläche gehört Lieser zu den größten Weinorten an der Mosel. Trotz der zentralen Lage innerhalb der weltberühmten Ferienregion ist Lieser ein Weindorf geblieben mit vielen Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel dem Schloss, dem Alten Posthof oder der Paulskirche hoch oben in den Weinbergen. Rund 1.300 Einwohner leben hier. Eine davon ist Monika Anna, genannt Mana Binz. Die Künstlerin ist hier in Lieser geboren. Viele Jahre lebte sie in Brüssel, doch vor einigen Jahren ist sie zurück in ihr Heimatdorf gekommen. In der Paulsstraße hat sie heute ihr Atelier.

Nur wenige Häuser weiter hat sich Alois Heid einen Traum erfüllt. Seine Sammelleidenschaft hat er genutzt, um ein Heimatmuseum zu betreiben. In der Paulsstraße ist auch Wolfgang Kuntz zuhause. Seine Experimentierfreudigkeit lebt Wolfgang Kuntz in seiner Distillerie aus - mit Erfolg, seine edlen Tropfen gewinnen immer wieder internationale Preise.