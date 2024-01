Die Schaumburger Straße in Lohrheim

Ein Film von Lutz Näkel



Lohrheim ist eine Gemeinde von rund 580 Einwohnern, die im Rhein-Lahn- Kreis liegt, unweit von Limburg. Das Gemeindewappen zeigt eine goldene Ente, und die ist Namensgeberin der "Fire-Ducks".

So nennt sich der Nachwuchs der Lohrheimer Feuerwehr, die in der Schaumburger Straße ihren Sitz hat. Die "Feuerenten" sind zwischen sechs und dreizehn Jahre alt und begeistert bei der Sache, wenn es um den Einsatz der Kübelspritze geht. Vor allem aber sollen sie hier Teamgeist lernen. Um Teamgeist geht es auch bei der Einrad-Hockeymannschaft, die etwas abseits der Straße ein richtig professionelles Spielfeld hat. Kein Wunder, denn die "Lohrheim Ducks" spielen ja in der deutschen Bundesliga, nehmen sogar an Weltmeisterschaften teil.

Ansonsten geht es in der Schaumburger Straße eher gemächlich-ruhig zu. Sie ist keine Durchgangsstraße, der Verkehr hält sich in Grenzen. Und doch sind hier die wichtigsten Institutionen von Lohrheim angesiedelt: Rathaus, Feuerwehr, Friseursalon und die Dorfkneipe. Letztere ist auch Treffpunkt der Lohrheimer Vereine. Wer die Schaumburger Straße ganz bis zu ihrem Ende durchfährt, der landet beim Lohrheimer Kaolinwerk. Kaolin ist Grundstoff für die Porzellanherstellung und wird in Lohrheim schon seit 1921 gefördert und verarbeitet. Da, wo die Schaumburger Straße zum Waldweg wird, liegt die Kaolin-Grube. Und auf dem durch den Bergbau entstandenen Weiher sind hin und wieder auch Enten anzutreffen - die Wappentiere von Lohrheim.