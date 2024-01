Die Meisenheimer Straße in Lauschied

Ein Film von Margit Kehry



Lauschied gehört zum Landkreis Bad Kreuznach und zur Verbandsgemeinde Bad Sobernheim. Zwischen Nordpfälzer Bergland und Hunsrück liegt der Ort mit rund 550 Einwohnern und einer bewegten Geschichte. Einst versteckte sich hier der berüchtigte "Schinderhannes" bei einem seiner Spießgesellen.

Vom alten Ortskern aus schlängelt sich die Meisenheimer Straße nach oben bis ins Neubaugebiet aus den 1960er Jahren. In der Meisenheimer Straße spiegelt sich die Geschichte von Lauschied, was die Zeit zurückgelassen und was sie verändert hat. Häuser stehen leer. Viele Einwohner, vor allen Dingen die jungen, sind in die Städte gezogen. Zurück bleiben die älteren Menschen. Auch im Neubaugebiet, das auch schon mehr als 50 Jahre auf dem Buckel hat, leben nur wenige junge Familien.

Aber das Blatt scheint sich zu wenden. Lauschied wird auch für Neubürger wieder attraktiver. Das liegt auch am modernen Kindergarten in der Meisenheimer Straße. Wie man sich das Leben schön macht, das wissen die Bewohner der Straße auch. Sie schmücken ihre Häuser und beweisen dabei kreatives Talent. Sie pflegen Gemeinsinn und Geselligkeit. Und sie kümmern sich umeinander auch in schwierigen Zeiten. Das macht die Meisenheimer Straße lebenswert -und liebenswert.