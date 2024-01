Die Kehrstraße in Baalborn

Ein Film von Rosetta Reina



Die pfälzische Gemeinde Baalborn entstand mal aus einem einzigen Bauernhof. Sie liegt ganz in der Nähe von Kaiserslautern und hat etwa 800 Einwohner.

In Baalborn, einem Ortsteil des pfälzischen Mehlingen, ist die Kehrstraße eine bekannte Straße. Denn es ist eine Straße, in der ein ganz besonderer Duft liegt. Und in der Style und attraktives Aussehen eine gewichtige Rolle spielen. Die Parfümfabrik von Ralf Grün ist ein bei namhaften Duftherstellern renommierte Firma. Denn in der Kehrstraße wird in diesem kleinen aber feinen Betrieb für die große Parfümindustrie abgefüllt.

Ralf Grün kreiert aber auch für den Kunden neue Duftvarianten. Doch auch der Normalbürger findet den Weg in die Kehrstraße, denn die Firma bietet neben einem Outlet-Shop auch ein Parfümmuseum, dass die Alchimistenstube von vor 300 Jahren nachahmt. Der angenehme Duft begleitet auch die örtlich renommierten Turndamen durch ihr Training und findet sich auch bei Karin Thelen wieder, die trotz ihrer 70plus als Modekönigin der Straße gilt.