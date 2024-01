Die Landskroner Straße in Leimersdorf

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

Ein Basaltkegel gab ihr den Namen: Die Landskroner Straße verbindet die drei Ortsteile von Leimersdorf, einem Ortsbezirk der Gemeinde Grafschaft ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Sie führt von Oeverich über Niederich nach Leimersdorf. Zwischen Niederich und Leimersdorf wellt sich die Straße etwas – obwohl die Fahrbahndecke relativ neu ist. Deswegen darf man hier nur 30 fahren. Über die Ursache dieser Wellen in der Fahrbahn gibt es Unmut. Es sind, so sagen die Bürger, Industrie-Schlacken, die in der Leimersdorfer Tongrube versenkt und nicht ordnungsgemäß abgedichtet wurden.

Tatsächlich beherrscht die Tongrube das Landschaftsbild zwischen Leimersdorf und Niederich. Außen herum liegen die Obstplantagen, die für die ganze Gemeinde prägend sind. Auch künftig soll die Grube als Deponie genutzt werden. Eine heikle Situation, die natürlich alle Anwohner der Straße betrifft und die sicher auch in "Ritas Restaurant" heiß diskutiert wird. Ein Entkommen aus dieser Situation ist nicht so leicht möglich wie die Flucht aus dem trendigen "Escape Haus", das die finnische Gastwirtin Rita gerade zusammen mit einigen jungen Leuten aus dem Ort einrichtet.