Die Hauptstraße in Leiningen

Ein Film von Wolfgang Bartels



Leiningen liegt auf den Höhen des Vorderen Hunsrücks zwischen Kastellaun und Emmelshausen. Das Dorf zählt 740 Einwohner. Mittelpunkt ist der Marktplatz mit dem modernen Gemeindehaus und der alten Filialkirche Kreuzerhöhung.

Nur wenige Schritte sind es von hier bis zur Hauptstraße. Die meisten, die hier leben, haben irgendetwas mit Technik zu tun, wie Peter Breidbach.

Veranstaltungstechniker Peter Breidbach SWR SWR -

Der liebt nicht nur die Sechziger-Jahre-Mechanik seines Cadillacs, sondern auch High Tech vom Feinsten. Hinter den Mauern seines Hauses in der Hauptstraße steckt etwas, das man kaum vermuten würde: Mischpulte und Lichtorgeln vom Feinsten. Peter Breidbach ist Meister für Veranstaltungstechnik. Von Nature One bis zum Liederfest auf der Burg Waldeck ist er im Einsatz. Noch mehr High Tech gibt es ganz oben in der Hauptstraße: bei der EKU Elektronik. Die kleine Firma ist auf Medizintechnik spezialisiert. Alle Geräte werden in Leiningen entwickelt und hier auch produziert - für Kunden in vierzig Ländern der Welt. Immer wieder wird EKU für seine Innovationen ausgezeichnet.

Sonja Mohr und ihre Pferde SWR SWR -

Ganz unten in der Hauptstraße wohnt Sonja Mohr. Ihr ist die ganze High Tech ziemlich egal. Dafür hält sie es mit klassischen Pferdestärken. Sechs Pferde hinter ihrem Haus halten sie auf Trab. Und sie findet, dass es auch für die Kinder schön ist, wenn sie in einer ländlichen Umgebung aufwachsen können. Oben in der Hauptstraße wohnt noch jemand, der Technik auf seine Art entdeckt hat: Winfried Boos baut Modellflugzeuge. Für den Industriemeister ist der Modellbau Ausgleich zur Arbeit. Hubschrauber, Segler, Flugzeuge – alles hat Winfried Boos schon gebaut. Und ab und zu reizt es ihn, eines seiner Modelle mal steigen zu lassen. Wäre der Segler ein echtes Flugzeug: von oben könnte der Pilot ganz gut sehen, was so los ist in der High-Tech-Hauptstraße von Leiningen.