Die Hauptstraße in Langwieden

Ein Film von Gabi Keller



Langwieden liegt im Landkreis Kaiserslautern in einem reizvollen Tal der Sickinger Höhe.

Nicht nur der Pfälzer Wald ist sehr nah. Auch die Städte Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens und Homburg/Saar können von den rund 280 Einwohnern relativ schnell erreicht werden. Gleichzeitig liegt der Ort fern von Abgasen und Lärm. Meistens ist es außergewöhnlich still und friedlich in Langwieden. Die Dorfbewohner gehen oft mitten auf der Hauptstraße, weil so wenig Verkehr ist. Eine Familie hat sich einen Traum erfüllt: Sie hat ein altes Bauernhaus restauriert und hält nun Schafe. Ein sehr entspannender Anblick.

Aber manchmal wird es hier auch laut. Da knattert eine Gruppe Motorräder vorbei oder ein ehemaliger Bauer brummt mit seinem uralten Unimog die Hauptstraße entlang. Ein anderer zersägt die Stille bei seinen Holzarbeiten. Doch auch die Lauten sind dann wieder ganz leise: Sie pressen in aller Ruhe Apfelsaft für die Kinder von Langwieden. Oder sie streicheln Ben, den Hund der Wirtin. Ganz friedlich und fast regungslos liegt er immer mitten im Raum der einzigen Gastwirtschaft von Langwieden.