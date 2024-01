Die Bahnhofstraße in Lingerhahn

Ein Film von Gerhard Eisen



Lingerhahn liegt im Rhein-Hunsrück-Kreis und gehört zur Verbandsgemeinde Emmelshausen. Der Ort hat etwa 480 Einwohner.

Der Raiffeisenmarkt ist der größte Arbeitergeber in Lingerhahn. Es ist kein Zufall, dass er in der Bahnhofstraße liegt. Früher kamen die Güter mit der Bahn, heute mit dem Lkw. Auf der ehemaligen Bahntrasse verläuft seit fast 20 Jahren der Schinderhannes-Radweg. Nur eine alte Rangierlok in einer kleinen Grünanlage erinnert noch an die Bahnvergangenheit der Bahnhofstraße.

Automobilgeschichte - die hält Oldtimer-Fan Werner Kasper in der Bahnhofstraße hoch. Seit 40 Jahren restauriert er in jeder freien Minute alte Autos. Michael Didinger ist der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr und zur Zeit dabei, die Straßenbeleuchtung in der Bahnhofstraße auf Energiesparlampen umzustellen. Durch diese Eigeninitiative muss keine Firma beauftragt werden und die Gemeinde spart viel Geld.