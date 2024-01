Der Kölner Weg in Linkenbach

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck



Eingebettet in den Naturpark Rhein-Westerwald liegt die Gemeinde Linkenbach. Der Kölner Weg ist, nach der Hauptstraße, die längste Straße von Linkenbach.

Der Kölner Weg zieht sich von der gewachsenen Ortsmitte bis in ein Neubaugebiet aus den 80er-Jahren. Eigentlich ist er sogar noch viel, viel länger. Allerdings nur, wenn man ihn ortsübergreifend betrachtet. Als Wanderweg des Westerwaldvereins ist der Kölner Weg stolze 250 Kilometer lang, führt quer durch den Westerwald und das Bergische Land. Als Ortsstraße von Linkenbach hat der Kölner Weg mit der Domstadt ansonsten aber nicht viel zu tun.

Nach Köln sind es immerhin noch rund siebzig Kilometer. Der Anteil der Kölsch-Trinker hält sich in Grenzen, und viele Fans des 1. FC Köln sind im Kölner Weg auch nicht zu finden. Tatsächlich wohnt hier zum Beispiel auch ein Schalke-Fan und sogar ein waschechter Duisburger. Die Gründe, im Kölner Weg zu leben, sind in der Regel also ganz andere. Ganz oben auf der Liste stehen Ruhe, gute Nachbarschaft und natürlich viel Platz – denn der Kölner Weg ist ja, wie gesagt, eine der längsten Straßen von Linkenbach.