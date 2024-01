Die Hauptstraße in Lambertsberg

Ein Film von Wolfgang Bartels



Lambertsberg liegt in der Eifel nicht weit entfernt von der Kreisstadt Bitburg. Bekannt war das Dorf in früheren Jahrhunderten als Wallfahrtsort. Die geschriebene Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 1288. Heute hat Lambertsberg 370 Einwohner.

Die meisten Einwohner der Eifelgemeinde leben in der Hauptstraße. Maria Zensen ist Küsterin. Morgens und abends überquert sie die Hauptstraße, um in der Wallfahrtskirche St. Lambertus den Küsterdienst zu versehen. In einem der Häuser nahe der Kirche wohnt Ricarda Zensen. Sie gilt in der weiten Umgebung als Expertin für Handarbeiten aller Art. Sie hat das kleine Wollgeschäft von ihrer Mutter übernommen. "Luftmasche" nannte die ihren kleinen Laden.



Auch bei Christian Credner spielt der Faden eine wichtige Rolle. Er hat ein Hobby, über das manche im Dorf den Kopf schütteln. Der pensionierte Arzt hat einen Drachen speziell für die Luftfotografie entwickelt. Weil er sich für Geschichte interessiert, sucht er mit den Luftaufnahmen nach bisher unbekannten Bodendenkmälern. Viel erdverbundener geht es weiter unten in der Hauptstraße zu: In der Schlosserei. Das ist das Revier von Walter Schönecker, dem Lambertsberger Schmied, längst pensioniert, aber immer noch rastlos.