Oberdorf in Löllbach

Ein Film von Margit Kehry



Wer in Löllbach lebt, der schätzt das ruhige Leben auf dem Land. Der Ort liegt im Landkreis Bad Kreuznach abseits der großen Straßen inmitten von Wäldern, Wiesen und Bächen im Nordpfälzer Bergland. Rund 200 Einwohner leben hier an einem Ort, der schon in der Bronzezeit besiedelt wurde und eine bewegte Geschichte erlebt hat.