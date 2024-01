Die Moselweinstraße in Longen

Ein Film von Sabine Schäfer



Mit seinen 110 Einwohnern zählt Longen an der Mosel zu einer der kleinsten selbständigen Gemeinden im Kreis Trier-Saarburg. Sie gehört der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße an.

Longen liegt am Fuße des Mehringer Berges und mit 418,7 Meter über Normalhöhennull eine der höchsten Erhebungen der Moselberge. Früher war Longen von der Landwirtschaft geprägt, seit 50 Jahren ist es der Weinbau. Die meisten Menschen, die hier im Ort wohnen, pendeln zur Arbeit in andere Städte, denn Geschäfte gibt es in Longen keine mehr.

Besonders stolz ist man in Longen auf die Kapelle St. Eligius. Sie ist eine der ältesten Kapellen im Bistum Trier in gotischem Baustil und liegt in der Ortsmitte am Brunnenplatz. Von hier starten Touristen gerne den beliebten Moselradweg oder Wanderer ihre Touren. Es gibt gerade mal vier Straßen in Longen und wir haben uns in der Moselweinstraße genauer umgesehen.