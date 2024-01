Die Hauptstraße in Leuterod

Ein Film von Jennifer Lindemann



Egal, wo man in Leuterod gräbt – nach ein paar Metern stößt man auf Ton. In der Gegend ist das größte Tonvorkommen in Deutschland anzutreffen. Die Einheimischen sprechen auch vom weißen Gold des Westerwaldes. Im Wappen von Leuterod wird durch die stufenförmigen weißen Giebel der besondere Bodenschatz dargestellt.

Früher arbeiteten viele Menschen aus Leuterod in den umliegenden Tongruben und waren Nebenerwerbslandwirte. Zwar wird auch noch heute Ton abgebaut, aber die modernen Maschinen benötigen weniger Manpower. Auch die Landwirte in Leuterod lassen sich an einer Hand abzählen. In der Ortschaft gibt es nur noch eine Familie, die als Hobby Vieh hält. Sie halten Kühe, eine alte Rasse, die vom Aussterben bedroht war: Glanrinder.

Die Gemeinde besteht aus zwei Ortsteilen: Leuterod und dem kleineren Hosten. Insgesamt wohnen rund 850 Menschen in den Ortschaften. Die Hauptstraße verbindet die Orte und ist mit über zwei Kilometer eine besonders lange. Alte Fachwerkhäuser und Gewerbeeinheiten wechseln sich dort ab. Die Firma Hölzgen produziert Terrassen- und Gartenplatten aus Beton in allen Varianten. Als sie Ende der 90er Jahre ihre Produktionsanlage dafür bauten, war es die modernste in Europa. Ihre Waschbetonplatten sind überall in Deutschland zu finden: vom tiefen Süden bis in den hohen Norden. Denn sie beliefern damit große Baumärkte.