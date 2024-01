per Mail teilen

Eine Straße, zwei Weltreligionen: In Langenfeld steht in der Kirchstraße natürlich eine katholische Kirche, wie es sich in der Eifel gehört. Aber keine hundert Meter weiter gibt es auch ein tibetisch-buddhistisches Kloster. Die anfängliche Skepsis Langenfelder ist mittlerweile verflogen und man schätzt sich.