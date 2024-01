per Mail teilen

Büdlich liegt in einem waldreichen Tal. Auf einer Seite findet sich die Straße mit dem Namen "In der Treff". Ein treffender Name, denn hier trifft man sich. Die Bewohner kennen sich. Es gibt gerade mal neun Häuser, 20 Einwohner und 200 Meter Straßenlänge, von der nur ein Teil bebaut ist.