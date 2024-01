Im Hunsrück, in der Nähe von Kirchberg, liegt das idyllische und ruhige Lindenschied. In dem 200-Einwohner-Ort wird gute Nachbarschaft groß geschrieben. In der Straße "Im Nomesfeld" treffen sich die Bewohner, durchweg waschechte Hunsrücker, gerne in geselliger Runde am Grill.