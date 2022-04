Die Hollandstraße in Veldenz

Ein Film von Bernd Schwab



Veldenz liegt in einem idyllischen Seitental der Mittelmosel, nicht weit von Bernkastel-Kues entfernt. Rund 1000 Einwohner leben in der Weinbaugemeinde. Auch der Fremdenverkehr spielt eine wichtige Rolle im Dorf.

Das Schloss Veldenz oberhalb des Ortes zeugt von der großen Vergangenheit der Moselgemeinde. Auch die Römer haben hier ihre Spuren hinterlassen. Mitten in Veldenz steht die Villa Romana. Schräg gegenüber beginnt die Hollandstraße. Dort gibt es ein Hotel, das überwiegend holländische Gäste beherbergt. Auch der Geschäftsführer ist ein Holländer.

Ein Anlaufpunkt nicht nur für holländische Touristen ist auch das Rathaus in der Straße. Das dort angesiedelte Verkehrsamt hat jede Menge Tipps parat, nicht nur für Holländer. Bliebe noch der Name der Hollandstraße. Da gibt es recht unterschiedliche Erklärungen. Eine davon besagt, dass der Name auf eine alte Gemarkung von Veldenz zurückgeht – das hohle Land. Aber wer will schon in einer Hohllandstraße wohnen.